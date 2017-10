Genieten op de koopzondag met Wageningen Proeft

WAGENINGEN - De Markt wordt zondag 1 oktober omgetoverd tot een waar Food Walhalla. Onder het motto 'Wageningen Proeft' staan van 12.00 tot 18.00 uur rond de Grote Kerk kramen en foodtrucks met een keur aan heerlijkheden van over de hele wereld.

Surinaamse pasteitjes, Marokkaanse couscous, tiramisu van limoncello, of een Hollandse rookworst. Genieten van een bijzonder biertje of een lekker wijntje. Het kan allemaal tijdens Wageningen Proeft. Kies wat je lekker vindt bij een van de 22 kramen of foodtrucks en schuif gezellig aan op een van de picknickbanken. Het duo Gin & Tonic zorgt voor stemmige muziek. Hun repertoire is net zo veelzijdig als het culinaire aanbod; wereldmuziek, jazz en blues. Kinderen kunnen zich laten schminken door vrijwilligers van de Speelgoedbank Wageningen.

De organisatie van Wageningen Proeft is in handen van Hanny Pijnenburg van Colors en Robuust, centrummanager Tom Kool en Judith van Vree van Sparkle Events. "Er worden het laatste jaar zoveel leuke activiteiten georganiseerd in Wageningen, ik wilde daar ook mijn steentje aan bijdragen", zegt Hanny. "Een gezellige foodmarkt in het centrum leek me een goed idee. Ik legde het voor aan de Stichting Ondernemersfonds Wageningen en zij waren enthousiast. Toen zijn we aan de slag gegaan. We hebben deelnemers gezocht om een divers aanbod te krijgen. Dat is gelukt. De helft van de deelnemers komt uit Wageningen. Volgens Tom is Wageningen Proeft de opvolger van de koop- en kookzondag. "Dat is jaren een succes geweest. Wageningen Proeft zet dit voort, maar dan met een vernieuwd recept."

De 22 deelnemers aan Wageningen Proeft zijn: Tante Wies catering, DiGusti Delicatessen, Hollandsche Poffertjes, Tour de la Frite, het Bijenhuis, BonVivant delicatessen, Lilians Eetpaleis, Vakschool Rijn IJssel Wageningen hotel de Nieuwe Wereld, Home Made Chocolate, Pauline's Cuisine, Wagenings Wijngoed, De Tostibus, Beretrek, Annetje Soep in het Pannetje, Brownies & Downies, DIELS restobar, HEMA, Woudenberg Wijnhandel, Colors World Food, Robuust, Brouwerij en stokerij Onder de Linden en Tante uit Marokko.

Meer informatie op www.facebook.com/wageningenproeft.