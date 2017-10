Ik doe graag dingen met hart en ziel

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Bronwen Musch. aan de beurt.

Naam: Bronwen Musch.

Geboren: Op 1 mei 1971 in Oss.

Woonplaats: Sinds tien jaar in Wageningen. We komen vanuit de Randstad. Wageningen is thuiskomen. Hier zie ik mijn kinderen graag opgroeien.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Inmiddels vijftien jaar getrouwd met Guido. Ik ken hem al vanaf mijn 19e. Ik denk dat wij de langste verloving uit de geschiedenis hebben gehad! We hebben drie kinderen, Roos (14), Daniël (12) en Lucas (9).

Hobby's: In de tuin werken, veel leuke dingen doen met kinderen en ik ben actief voor de kinderkledingbeurs.

Opleiding: Diedenoort, maar daarna was ik alleen maar bezig met cijfers. Ik werd zij-instromer bij de PABO. Nu ben ik bezig met wat er echt toe doet. Ik zoek continu verdieping en doe nog regelmatig een opleiding om dingen in de klas beter aan te pakken.

Huidige beroep: Drie dagen ben ik juf op basisschool De Wereld in de Nude en twee dagen geef ik via mijn eigen bedrijf Wijspaleis Remedial Teaching en bijlessen aan basisschoolleerlingen.

Wat vind je leuk aan dit werk: De diversiteit van de kinderen, daar leer ik zelf ook van. Het gaat mij er niet alleen om, hen dingen te leren, maar ook om aan hun persoonlijke ontwikkeling bij te dragen. Er zitten veel migrantenkinderen op school. Dat vergt extra nadenken hoe dingen bij ze kunnen landen. De ouders stimuleren we om leuke dingen met hun kinderen te doen.

Verder actief: We zijn actief in de pleegzorg. Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde jeugd. Ik draag daar graag aan bij.

(Jeugd)idool Guus Kuijer. Vooral zijn boek 'Op zijn kop in de prullenbak'.

Favoriete krant: De NOS-app check ik vier á vijf keer per dag.

Favoriete CD/muziek: Melodieuze rock met goeie zang, zoals Coldplay en Kensington.

Favoriete sport: Wandelen, fietsen en hardlopen.

Favoriete vakantieadres: Fietsvakanties en dan kamperen op campings van Staatsbosbeheer.

Slecht in: 'Nee' zeggen. Verder snoep ik (te) veel.

Goed in: Als ik iets doe, doe ik dat met hart en ziel.

Hekel aan: Oneerlijke mensen. Als er iets gebeurt, praat daar dan eerlijk over. En ik raak gefrustreerd als mijn taarten mislukken!

Trots op: Mijn vader, een man die zich altijd blijft ontwikkelen. Met zijn MULO-diploma heeft hij op diverse ministeries gewerkt en daarna zijn eigen bedrijf opgezet. Hij heeft veel artikelen en twee boeken over spiritualiteit in de vrijmetselarij geschreven.

Spijt van of over willen doen: Ik heb een hele goede vriendschap laten verwateren. Dat vind ik jammer.

Goede voornemens: Mezelf accepteren zoals ik ben, dat zou me rust geven.

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Met Guido op de motor door Ierland toeren.

Dag in de huid kruipen van: Sinterklaas. Heerlijk, al die enthousiaste kinderen die je op staan te wachten. Ik geloof zelf ook elk jaar weer!

Lelijkste plekje in Wageningen: Ik vrees de nieuwe locatie van de rondweg.

Mooiste plekje in Wageningen: Het Binnenveld.

Estafettestokje gaat naar: Annette Kraaijeveld; ik ken haar via de kledingbeurs.

Omdat: Wat ik doe met kinderen, doet zij met ouderen. Geen moeite is haar teveel.