De Casteelse Poort toont depotschatten

WAGENINGEN - Omroep Gelderland was onlangs te gast in De Casteelse Poort voor het maken van tv-opnames in het depot. Inmiddels zijn de opnames verwerkt tot een aflevering van het bekende TV-programma Verborgen Museumschatten. Het bijzondere resultaat is morgen (donderdag 28 september) om 17.40 uur te zien. In 'Verborgen Museumschatten' duikt presentator Alberto Radstake in depots, archieven en kelders van Gelderse musea.