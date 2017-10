Jeroen Dijsselbloem ontvangt eerste Wageningse Regent Barrique

WAGENINGEN - Het weer kon niet beter! Een prachtig najaarszonnetje zet de toon op het oogstfeest van het Wagenings Wijngoed op zondag 24 september. Al voor de opening om 14.00 uur stromen nieuwsgierige bezoekers toe. Die zon, leuke activiteiten zoals druiven stampen in een ton, muziek van 2MuzE en accordeonist Geert Jan van der Burgt, hapjes van Vreemde Streken, heerlijke Wageningse wijn en niet te vergeten de komst van onze beroemde Wageninger zorgen voor een zeer geslaagde middag.

Het is oogsttijd in de Nederlandse wijngaarden en dat mag gevierd worden. Enkele weken geleden heeft het Wagenings Wijngoed een nieuwe wijn gebotteld: de rode Regent Barrique 2015. Deze wijn heeft twee jaar de tijd gehad om te rijpen op eiken vaten. Een kwaliteitswijn dus. Jeroen Dijsselbloem is op het oogstfeest de zeer geëerde gast die de eerste fles in ontvangst mag nemen. Hij krijgt daarbij de toelichting dat de wijn nog even moet liggen en pas vanaf Pasen 2018 op dronk is. “Met Pasen, dat onthoud ik wel als katholiek. Bovendien ben ik in die tijd jarig en heb ik een goede gelegenheid om ‘m open te maken. Ik houd mij tot die tijd in, hoewel het moeite gaat kosten”, grapt Jeroen Dijsselbloem. Om nu alvast thuis een Wageningse wijn te kunnen proeven, heeft hij tevens een fles Bergparel rosé 2016 gekregen.



Het Wagenings Wijngoed heeft inmiddels een groot deel van de oogst binnen. Wijngaardenier Esther Schoenmaker: “We hebben de druiven voor onze Regent rosé, Bergparel rosé en de Regent rode wijn en de witte Merzling/Bianca binnen. De druiven voor de witte Johanniter volgen spoedig; die kunnen nog een aantal dagen van deze laatste zon profiteren. We zijn trots op onze wijnen. Onze inzet is om telkens goede wijnen te maken en te vernieuwen. Daarbij is voor ons belangrijk hoe onze klanten daarover denken. Dit weekend is de laatste in het seizoen dat we open zijn voor bezoek. Het werk in de wijngaard gaat natuurlijk gewoon door. We maken de oogst af en de komende zes maanden is er van alles te doen in voorbereiding op het volgende seizoen. We hopen nog veel meer Wageningers te bereiken. Met onze oogst van zo’n 5000 flessen kunnen we 1 op de 7 Wageningers een lekker flesje wijn aanbieden. Dus grijp uw kans!”

