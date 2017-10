Opening Dansschool Bransz

WAGENINGEN - Zaterdagmiddag 24 september is de Dansschool Bransz (Nude 38, Wageningen) heropend. Haico van Dijk is de nieuwe directeur. Hij is vooral bekend van Ill Skill Squad en als oud-docent van 't Venster in Wageningen. Wethouder Lara De Brito wilde graag deze vernieuwde dansschool openen. Naast het volgen van lessen in verschillende dansdiscipline's is Dansschool Bransz een ontmoetingspunt met extra aandacht voor voeding en gezondheid.