FestivaLatino met dans- en muziekoptredens

WAGENINGEN - Op zaterdag 30 september houdt OLAH (Organización Latinoamericana Holandesa) een grote culturele dag in de Junushoff. Het Festival begint om 14.00 uur met een International Fashion Show waarbij vrijwilligers prachtige mooie typische kleding stukken uit de hele wereld zullen demonstreren. Bij mooi weer zal dit buiten het theater plaatsvinden. Na de show is er een pauze. Om 19.00 uur gaan de deuren weer open voor het publiek. Het eerste optreden is van dansgroep is 'Kuryzara' (gouden maïs), een jonge dansgroep uit Ecuador. De groep bestaat uit zes jonge en oude deelnemers. Hierna volgt dansgroep 'Bolivia Minka'. Minka betekent in (Aymara woord) Collectief werk. Ze zullen onder andere de dans 'Toba' en 'Llamerda' laten zien, een van de oudste folkorische Boliviaanse dansen. Hierna zal dansgroep 'Newen Copihue' (krachtige bloem) optreden. De verschillende dansen van Newe Copihue komen uit de traditie van verschillende landen in Latijns-Amerika. Rond 20.50 uur zal dansgroep 'Xochiquetzal' (mooie bloem) uit Mexico optreden. Rond 21.20 uur zal muziekgroep Madlot verschillende liederen en melodieën uit de Lage landen vertolken. Rond 22.00 zal Miguel Osorio, zanger-accordeonist van 'Son Corazon' en 'Sabroso Lekker' optreden. Tijdens het FestivaLatino zal hij verschillende Latijns-Amerikaanse ritmes laten horen.

Kijk voor meer informatie op www.olah.nl.