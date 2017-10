WAGENINGEN - Sommige bands zijn onsterfelijk. Als The Dublin Legends op woensdag 11 oktober het podium van Theater Junushoff bestijgen, waan je je binnen een paar minuten in een Irish pub. Het kloppend hart van de Ierse steden en dorpen, waar verhalen over stoere zeebonken, vurige romances en ongelukkige liefdes rond gaan onder het genot van een pint Guinness of een goed glas whiskey. Geen band kan dat authentieke en aanstekelijke sfeertje met zoveel geestdrift neerzetten als het viermanschap Seán Cannon, Gerry O'Connor, Eamonn Campbell en Paul Watchorn. Zij weten hoe ze de harten van hun publiek moet veroveren. De echte folk fans kennen de muzikanten wellicht beter onder de legendarische naam 'The Dubliners'. Toen John Sheahan, voorman van de fameuze Dubliners, in 2012 aankondigde te stoppen met de band, leek het doek definitief te zijn gevallen voor de meest legendarische Ierse folkgroep aller tijden. Maar Sean Cannon en Eamonn Campbell dachten daar anders over en met Gerry O'Connor en Paul Watchorn gingen ze verder als The Dublin Legends. Met pas nog een nieuwe CD gaat de zegetocht van de grondleggers van de Ierse folk vol passie door. Net als de waanzinnig lekkere pubsfeer, die de luisteraars stampend en klappend meesleept door opzwepende songs en melancholieke ballades.

The Dublin Legends brengen Ierse folk zoals Ierse folk bedoeld is. Puur en rauw vanuit het hart. Ze hebben geen blinkende decors en special effects nodig om indruk te maken; goede Folk draagt zichzelf. En dat bewijst het begaafde viertal keer op keer als ze met hun enthousiasme en ritme de zaal op stelten zetten. 'Molly Mallone', 'Whiskey in the jar', Seven Drunken Nights, The Irish Rover en 'Dirty Old Town', stuk voor stuk klassiekers die je wel mee móet zingen. Vijf jaar na het 50-jarig jubileum van de fameuze Dubliners is die fameuze naam dan wel geschiedenis, maar heeft de band nog geen fractie ingeboet op zijn ongeëvenaarde stijl. In een avondvullend programma brengen ze een mix van oud en nieuw materiaal ten gehore. FOLK met hoofdletters, vertolkt door verrukkelijke rasartiesten!

The Dublin Legends (voorheen The Dubliners) treden op woensdag 11 oktober op in de grote zaal van de junushoff. De aanvang is om 20.15 uur. Een kaartje kost € 29,50 CJP/CK € 27,50.

Kijk voor meer informatie op www.junushoff.nl