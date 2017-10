Opening nieuw seizoen Cultureel Café

WAGENINGEN - De blaadjes kleuren langzaam bruin, de dagen worden korter. Tijd voor de aftrap van nieuw seizoen van het Cultureel Café. De eerste editie is op donderdag 5 oktober in café Loburg . De toegang is gratis en het publiek kan op elk moment in- en uitlopen. De aanvang is om 20.15 uur. Anna Kluen speelt gitaar terwijl het binnenstromend publiek een eerste drankje bestelt. Het eerste Cultureel Café van het nieuwe seizoen kan beginnen. De aftrap van dit seizoen wordt gedaan door singer-songwriter Hans Witjes. Een passende formulering, want doordat zijn passie voor voetbal tot zijn 40e zoveel tijd in beslag nam, begon hij pas op latere leeftijd met gitaarspelen. Goochelaar Janse Heijn weet al dat hij een enthousiast publiek kan verwachten. Hij stond al eerder op het podium van het Cultureel Café. Liefhebber van wat serieuzer werk? Dan kunt u genieten van Thomas Hagenaars en Milou Kouwijzer, leerlingen van het nieuwe Centrum voor Cultuureducatie De Steck (voorheen 't Venster). Zij trakteren u op liederen van Schumann, Amerikaanse folkliedjes van Copland en het Goethe-lied Der Rattenfänger van Wolf. Vaste onderdelen van het Cultureel Café zijn de column van Jean Gardeniers en de bijdrage van Martijn Adelmund. De avond wordt afgesloten door Studentenband The Chestnut. Het volgende Cultureel Café is op donderdag 2 november in café Loburg, hoek Heerenstraat/Molenstraat Wageningen. www.cultureelcafé.eu.