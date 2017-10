Voor ieder wat wils in Junushoff

WAGENINGEN - Natuurlijk is Wageningen geen Amsterdam of Den Haag. Toch heeft het als kleine stad wél een eigen schouwburg waar Wageningers kunnen kiezen uit meer dan 140 voorstellingen per seizoen. 'Junushoff draagt zo bij aan het stedelijk klimaat van Wageningen', zegt directeur Loek Buys.

'Dat stedelijke karakter mag best nog wat meer worden aangezet want het is een uniek selling point in de Food Valley' vult adjunct directeur Dorien van de Laak aan.

Junushoff vindt het belangrijk dat de voorstellingen voor ieder wat wils bieden. De een houdt meer van populaire musicals, de ander van maatschappijkritisch toneel of experimentele dans, en weer een ander van wervelende shows. Mensen met een kleine beurs kunnen aankloppen bij de Doe Mee fondsen van Ede en Wageningen voor een tegemoetkoming in de kosten. Jongeren beneden de 26 kunnen last minute voor een tientje naar elke voorstelling. 'Theater, kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn', zegt Van de Laak. Buys en Van de Laak zien Junushoff als onderdeel van een keten aan podia in Wageningen. Wageningen heeft immers ook huiskamerpodia, Wilde Wereld, Loburg Live en Impuls. 'Samenwerken in de keten is belangrijk', zegt Buys. 'We moeten elkaar niet als concurrenten zien maar gezamenlijk een mooi aanbod in Wageningen neerzetten.' In de zomer heeft Junushoff in het Theatercafé een nieuwe bar laten bouwen, en er is een klein 'plug en play' podium gebouwd. Dat podium biedt kansen voor allerlei amateur muzikanten om op te treden voor publiek. 'Maar we willen hiermee uitdrukkelijk niet concurreren met andere podia', zegt Buys.



Sinds een jaar of vier werkt Junushoff ook nauw samen met Cultura in Ede. Dat werpt zijn vruchten af: er komen meer bezoekers uit Ede naar Wageningen en vice versa. Gezamenlijk bieden ze nu een theaterprogramma voor de hele regio. Buys: 'Wij geven hiermee culturele invulling aan het versterken van de kennisas Wageningen-Ede en dat zou op nog veel meer gebieden kunnen, denk bijvoorbeeld aan cultuureducatie.

Het hele interview is te lezen op www.cultuurinwageningen.nl