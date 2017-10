Presentatie nieuw boek over de populier

WAGENINGEN - Op zaterdag 30 september om 16.00 uur presenteert Wim Huijser zijn nieuwe boek over de populier in boekhandel Kniphorst. Na het boek dat hij in 2015 samen met Henk Meeuwsen en Robbert Kamphuis over de populieren in het Binnenveld maakte, is hij zich verder in het verleden, heden en de toekomst van de snelle groeier gaan verdiepen.

De populier, vaak beschouwd als icoon van het Hollandse landschap, groeit in zekere zin tegen de verdrukking in. Waaibomenhout, te weinig opbrengst, ecologisch niet meer in de mode en lastig in onderhoud.

Al deze vooroordelen wegen echter niet op tegen de majestueuze verschijning van onze volksboom. In het afgelopen jaar maakte Huijser een reis door het land van de populier en sprak met meer dan dertig mensen - wetenschappers, boswachters, terreinbeheerders, boomridders en beeldend kunstenaars - die vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden bij de boom betrokken zijn.Ook ontdekte hij nieuwe toepassingen voor de populier. Deze verhalen gaven voeding aan het boek De populier. Onze volksboom in nieuw perspectief, dat is uitgegeven door KNNV Uitgeverij. Op vrijdag 29 september overhandigt Huijser het eerste exemplaar aan Sven de Vries, wetenschapper populierenverdeling, tijdens de landelijke Beheerdersdag in Beesd.

Kijk voor meer informatie op www.wimhuijser.nl.