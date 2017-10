Koninklijke onderscheiding voor Luitse

WAGENINGEN - Donderdag 21 september, tijdens de start van viering van het 90-jarig bestaan van de (Wageningse Hockeyclub (WMHC ), maakte burgemeester Geert van Rumund bekend dat Erik Luitse was benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij verricht voor de hockeyclub, de Lionsclub en de Golfclub Heelsum. In 1980 kwam Luitse aan als tandarts in Wageningen en werd lid van de WMHC. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds een actief lid. Naast het verrichten van bestuurlijke taken steekt hij graag de handen uit de mouwen, het bouwen en klussen zit hem in het bloed. In 2003 werd hij tot erelid van de vereniging benoemd. In 2015 en ook het volgende jaar, omdat de tent verplaatst moest worden, was hij de projectleider en grote aanjager bij de bouw van een zaalhockeytent. Deze tent moest een oplossing bieden voor het trainen in de wintermaanden. In 2015 werd de tent geopend als de 'Erik Luitse hal'. Triest dieptepunt vormde het feit dat in december 2016 de tent onder een dik pak zware sneeuw bezweek. Voorzitter Niek-Jan Bink zegt, dat er plannen bestaan voor een blaashal, die zal worden geleverd door Albers Alligator. De leden moeten zich hier nog wel over uitspreken. Ook in de Lionsclub is Luitse een bijzonder actief lid, zowel bestuurlijk als bij het houthakproject voor goede doelen. Hij heeft oog voor bindende activiteiten en zet zich daar ook voor in. Bij de Heelsumse Golfclub kent men zijn bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten en is Luitse al een aantal jaren lid van de klussencommissie. In zijn geestige toespraak noemde de burgemeester Luitse een rolmodel voor de vrijwilliger.