Open Dag Dierenkliniek Kortenoord

Door Wil Luurs (Wagenings Fotoalbum)



WAGENINGEN - Dierenkliniek Kortenoord doet zaterdag 7 oktober vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur mee aan de landelijke open dag van dierenartsenpraktijken. Een mooi gegeven om eens te kijken wat zij zoal te bieden hebben. En dat is best veel. Allereerst zijn er vier artsen in de praktijk die ieder hun eigen vaardigheden en specialisatie hebben.

Ze zijn in mei 1991 klein begonnen in de wijk Noord West en in april 2016 is alles vernieuwd en uitgebouwd.Zo zijn er speciale wachtkamers voor katten en honden. Dit om meer rust te geven aan de dieren. Er is een speciale kattenbehandelkamer en katten en honden kunnen zelfs gescheiden bijkomen na een operatie. Er komen niet alleen katten en honden, maar ook andere kleine gezelschapsdieren zoals konijnen, cavia`s en zelfs reptielen.Dierenkliniek Korenoord heeft een eigen laboratorium waar de artsen zelf hun onderzoek doen, evenals een röntgenkamer. Dat de dieren bijna allemaal zelf behandeld kunnen worden in Dierenkliniek Kortenoord, is zeker ook te danken aan het team van vijftien assistentes, de administratieafdeling en de manager die alles vlot doet verlopen. Dat er op de open dag veel te zien zal zijn, behoeft geen betoog. En het is niet alleen de Dierenkliniek die te zien is in al zijn glorie maar er is ook: Dierenambulance, speurtocht met vragen, voor jongere kinderen een kleurwedstrijd en een fotograaf van Wagenings Fotoalbum die jouw huisdier op de foto zet.

Mocht je huisdieren hebben of overwegen een huisdier te nemen, wordt je zeker aangeraden er naar toe te gaan, goed rond te kijken en al je vragen daar neer te leggen.