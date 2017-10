Jannet de Jong directeur bedrijvenpark BSPW

WAGENINGEN - Jannet de Jong gaat aan de slag als directeur van het Business & Science Park Wageningen (BSPW). Haar belangrijkste taak is het park te versterken als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven en andere organisaties. De ondernemersvereniging BSPW, de provincie Gelderland en de gemeente Wageningen zijn initiatiefnemers en dragen het eerste jaar bij aan de kosten voor de directeur. Het is de bedoeling dat over twee jaar het parkmanagement volledig onder verantwoordelijkheid van de ondernemers wordt uitgevoerd. Gemeente, provincie en ondernemers verwachten van De Jong dat zij zich inzet voor de gezamenlijke inkoop van diensten, zoals afval, beveiliging, catering, onderhoud openbare ruimte/groen; het maken van een plan om leegstand te voorkomen/aan te pakken; het inventariseren van de wensen om de openbare ruimte te verbeteren; een afstemming met het parkmanagement van Wageningen Campus en zoeken naar mogelijkheden om aan te sluiten. Jannet de Jong: "Als incubation manager bij StartLife ben ik de afgelopen drie jaar in nauw contact geweest met zowel WUR als ondernemers die aan de campus zijn verbonden. Deze contacten zijn zeer waardevol. Het BSPW biedt tal van mogelijkheden voor ondernemers om zich dichtbij de campus te vestigen en er is alle ruimte voor ambities en groei. Ik verheug me erop mij daar in ieder geval de komende twee jaar voor in te zetten."