Muziek bij de Buren roept op u aan te melden

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Een singer-songwriter in uw huiskamer, of een klein concert in uw woning? Of bent u muzikant en wilt u optreden in een huiskamer in Wageningen? Klassiek, jazz, country, pop, gitaarmuziek, meldt u aan. Het project Muziek bij de Buren gaat weer starten.

Vorig jaar was het een succes. In 30 gastvrije huiskamers verspreid over heel Wageningen waren maar liefst 90 bijzondere optredens van lokale talenten. Om dat te herhalen wil Muziek bij de Buren weer mooie nieuwe matches maken. Daarvoor zijn natuurlijk weer muzikanten en huiskamers nodig. Muziek bij de Buren vindt dit jaar plaats op zondagmiddag 10 december. U kunt vanaf nu uw huiskamer aanmelden op wageningen.muziekbijdeburen.nl. Ook muzikanten kunnen zich daar melden. De inschrijving eindigt op 13 oktober. Daarna gaat de organisatie weer mooie matches maken en het programma opstellen.

Muziek bij de Buren is inmiddels een nationaal evenement in 15 plaatsen in zes provincies. Andere deelnemende steden in Gelderland zijn Ede, Deventer Arnhem en Velp. Het doel is om muzikanten een podium te bieden en om inwoners van de stad elkaar op een bijzondere manier te laten ontmoeten. Men ontmoet elkaar in de intieme sfeer van een huiskamer en ontdekt tegelijk hoeveel moois Wageningen op muzikaal vlak te bieden heeft. Ga naar www.wageningen.muziekbijdeburen.nl om u aan te melden.