Serrepleinconcert

WAGENINGEN - Op zaterdag 30 september om 16.00 uur speelt de Jalafusi Big Band in de serie van Concertplaza op het Serreplein bij de Hoogstraat. De bigband speelt een swingende mix van JAzz LAtin en FUnk. Muziek van Earth Wind & Fire, Stevie Wonder, Burt Bacharach, Pat Metheny, Chick Corea en Antonio Carlos Jobim. Met ook nog eens de fantastische zangeres Gea de Vries erbij wordt dit een spetterende feestje. De bigband bestaat uit een hecht collectief van gevorderde muzikanten en timmert hard aan de weg onder leiding van hun enthousiaste dirigent Maurice Ditmer. Afgelopen seizoen gaf de bigband diverse optredens waaronder een prachtig theaterconcert in Cultura Ede, waar de band ook in 2018 weer te horen is. De aanvang van het concert is om 6.00 uur. Bij regen is het concert in de bblthk.