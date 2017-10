Zondag WildFair bij Restaurant Campman

RENKUM - Herfstmaand oktober is de start van het wildseizoen. Restaurant Campman uit Renkum organiseert daarom zondag 1 oktober een boeiende en smaakvolle WildFair. Met alles er op en er aan. Iedereen, jong en oud, is zondag welkom om in de bossen tussen Renkum en Wageningen te genieten van alles wat het bosbuitenleven en de wildkeuken te bieden hebben. De toegang is gratis.

Op de WildFair kunnen de bezoekers genieten van allerlei culinaire lekkernijen, wildwijnen en bockbieren. U kunt er voor thuis ook een heerlijke wildstoof met bijpassende wijnen kopen. Tal van life-style producten, zoals schoenen, kleding en accessoires voor jagers, struiners en wandelaars, worden gepresenteerd. Een valkenier demonstreert zijn ambacht. Wie dat wil kan met de boswachter op stap voor een interessante rondleiding door het bos. Een jachthoornblazers ensemble zal de hele dag acte de présence geven. En alles wat u nog niet weet over jagen en jachthonden kunt u ook op de WildFair te weten komen. Het uitgebreide programma loopt van 11.00 tot 17.00 uur. Parkeren kan op eigen terrein en in de nabije omgeving. Bent u in de gelegenheid, kom dan op de fiets: een heerlijk tochtje door het herfstbos. Restaurant Campman is gevestigd aan de Hartenseweg 23 in Renkum. Meer informatie op www.restaurantcampman.nl.