Team Stanmen fietst Duchenne Heroes

WAGENINGEN - Het Wageningse Team Stanmen heeft afgelopen week de mountainbiketocht Duchenne Heroes uitgereden. De 2017 editie ging van het Duitse Saarburg via Luxemburg en België naar Eindhoven.

Het team bestaat uit elf bikers waaronder de Wageningers Ronald Oosterhuis, Rik van Aalst en de vaders Robert de Jong en Ruben Eshuis, welke allebei een kind hebben met deze spierziekte. De tocht wordt gereden om geld op te halen ten behoeve van de ontwikkeling van medicijnen of behandelmethodes met betrekking tot de zeer progressieve spierziekte Duchenne Spierdystrofie. Dit is een zeldzame ziekte (1 op 3500 jongens) waarbij alle spieren geleidelijk afbreken, langzaam maar zeker verliezen ze de functionaliteit in armen en benen, daarna longen, mond en uiteindelijk is je hart ook een spier...

Duchenne Heroes is een monster mountainbiketocht waarbij in zeven dagen tijd vanuit Zuid Duitsland door vier landen terug naar Nederland wordt gereden, 100 km per dag, vele hoogtemeters en alles off-road. Het doel was duidelijk: zij zetten hun gezonde spieren in voor de zieke spieren van de kinderen. Het team heeft dit jaar bijna 40.000 euro opgehaald met onder andere het verzamelen van emballage bonnen bij diverse lokale supermarkten, een spinning marathon in Sportcentrum de Plataan, wijnverkoop bij Heeren Van de Wijn en Duchenne Koffie bij Columbus Koffie & Thee. Duchenne Heroes heeft dit jaar in zijn geheel 1.1 miljoeneuro opgehaald.

Een week geleden gingen ze van start in het Duitse Saarburg. Het had de voorgaande weken flink geregend dus de ondergrond was nat en modderig en daardoor extra zwaar. Lange en soms zeer steile beklimmingen werden afgewisseld met snelle slingerende afdalingen over bospaden en door rivierbeddingen. In totaal reden er 330 man mee. Gedurende de week waren er over het peloton diverse uitvallers door blessures, conditionele problemen, valpartijen, materiaalpech enzovoorts. De Stanmen hebben gelukkig ook deze editie ongeschonden uit kunnen rijden.

Uiteindelijk werd er onder politiebegeleiding naar de Karpendonkse Plas in Eindhoven gereden, waar duizenden bezoekers, familie, vrienden en veel Duchenners de bikers toejuichden.

De conclusie was snel getrokken.... volgend jaar weer! Er staan weer vele sponsoracties ten behoeve van Duchenne op de planning. Houd daarvoor de website www.wageningenvoorduchenne.nl in de gaten!