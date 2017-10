Wagenings Erezilver voor wereldkampioen Annemiek van Vleuten

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Ruim 150 wielerliefhebbers kwamen maandag naar het stadhuis om Annemiek van Vleuten te feliciteren met de wereldtitel tijdrijden die zij in september in het Noorse Bergen in de wacht sleepte. Burgemeester Geert van Rumund verraste Annemiek door haar het Wagenings Erezilver om te hangen.

Familie, buren, vrienden, studiegenoten, oud-collega's, leden van toerfietsclub TCW'79, het was een bont ge-zelschap dat Annemiek kwam feliciteren. Zij waardeerde het dat de gemeente deze huldiging organiseerde. "Wat een leuk initiatief, ongelooflijk om te zien hoeveel mensen er vanavond zijn." Haar regenboogtrui, die ze de nacht na de wereldtitel aanhield, droeg ze nu niet. Maar die hing wel op een prominente plek. "Vlak na mijn titel was ik zo emotioneel. Mijn ultieme droom was uitgekomen. Daar doe je het voor als topsporter."

Burgemeester Geert van Rumund roemde Annemiek in zijn toespraak en zei bijzonder trots te zijn een we-reldkampioen in Wageningen te hebben: "Wageningen is trots op 'onze' Annemiek van Vleuten. Met grote bewondering hebben wij allemaal jouw prestaties de afgelopen jaren gevolgd. Hoe jij afgelopen jaar na dat dramatische einde op de Olympische Spelen in Rio met tegenslag omging en terugkeerde aan de wereldtop vervulde mij en velen met mij echter met minstens zo grote trots. Dit jaar sloeg jij ongenadig toe met de tweede plek in de Giro d'Italia, de overwinning op de Izoard tijdens La Course, de zege in de proloog van de Boels Ladies Tour in onze eigen stad en de eindoverwinning in diezelfde etappekoers.

En dan natuurlijk de apotheose; de wereldtitel tijdrijden in Bergen. Wie moest niet een traantje wegpinken toen jij moeder Ria in de armen viel? En met jouw sportieve prestaties ben jij ook nog eens een uitstekend ambassadeur voor Wa-geningen. Je laat in interviews altijd merken dat je het hier enorm naar je zin hebt en dat je in deze prachtige omgeving perfect kan trainen. In augustus was jij daarom ook extra trots dat je in jouw eigen stad voor jouw eigen supporters, de proloog van de Boels Ladies Tour kon winnen. Daarnaast ben je ook nog eens een aardig persoon, die zichzelf blijft en niet over het paard getild is. Daarom heb jij het Wagenings Erezilver meer dan verdiend."

Na de officiële uitreiking schreef Annemiek voor de tweede keer haar naam in het Wageningse gedenkboek. De eerste keer tekende ze het boek vanwege haar overwinning in de Route de France Feminine in 2010.