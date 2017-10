'Samen Wageningen' van start

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Opluchting bij de gemeente Wageningen. Samen Wageningen, het nieuwe sociale beleid van de gemeente, gaat op 1 januari van start. Vorige week heeft de rechtbank bezwaren van zorgaanbieder Opella over de aanbestedingsprocedure afgewezen.

Een zichtbaar opgeluchte wethouder Lara de Brito spreekt van een mijlpaal: "De rechter heeft aangegeven dat we door mogen gaan met onze experimentele aanpak om lokaal betere zorg voor onze inwoners te krijgen. Ik ben daar erg blij mee, vooral voor onze inwoners en alle hardwerkende organisaties. Dit breekt de macht van marktpartijen. Formele en informele hulpverleners gaan nog meer samenwerken. Zo worden problemen zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig opgelost. En in Wageningen is dit mogelijk, met al onze krachtige organisaties en betrokken inwoners. Ik heb enorme waardering voor de organisaties en inwoners, die een antwoord hebben kunnen geven op deze belangrijke opdracht. De organisaties hebben over hun eigen belangen heen gekeken naar het gezamenlijke belang: het belang van onze inwoners. Daar heb ik veel respect voor. Er is veel bereikt aan onderlinge afstemming, openheid en een integrale aanpak."



Op 28 juni, twee dagen voor de sluiting van de inzendtermijn, heeft Opella de gemeente gedagvaard in verband met door haar vermeende gebreken in de aanbestedingsprocedure. Hierdoor heeft de procedure tijdelijk stil gelegen. Deze wordt nu direct voortgezet. In staat november het definitieve gunningbesluit gepland. Samen Wageningen kan dan per 1 januari daadwerkelijk van start.