'Een schilderij maken helpt bij je emoties te komen'

WAGENINGEN - Beeldend kunstenaar Thea Vos vindt het belangrijk dat haar schilderijen gesprekken op gang brengen. Maar nog liever dan exposeren, inspireert ze andere mensen om ook zelf creatief een schilderij, beeld of collage te gaan maken. "Ik hoop dat mijn werk mensen enthousiast maakt om te gaan onderzoeken waar hun talenten liggen."

In haar atelier op de Markt heeft ze al honderden cursisten gehad. Sommigen komen alleen zo nu en dan, anderen komen al jaren bijna elke week. Het zijn gemengde groepen, van artsen tot verkopers, van studenten tot mensen met een rugzakje. Op allerlei manieren zijn de cursussen zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Ze zijn niet zo duur, en er is bijvoorbeeld geen opdracht waardoor iedereen hetzelfde moet maken. Dat voorkomt dat cursisten hun eigen werk gaan vergelijken met dat van anderen.

Thea Vos heeft al vele malen ervaren dat onderzoek doen en op basis daarvan creatief iets maken, je veel kan leren over jezelf en over je emoties. Maar deze en andere belangrijke rollen van de beeldende kunst staan onder druk, is haar ervaring. Het wordt steeds moeilijker voor beeldend kunstenaars hun werk te verkopen. Volgens Vos kan de gemeente Wageningen helpen door snel en goedkoop panden beschikbaar te stellen voor ateliers. In die panden kunnen dan, met hulp van de beeldend kunstenaars, ook vele cursisten aan het werk.

Vos vindt voor Wageningen ook het 'verbinden' belangrijk: het verbinden van Wageningse burgers met kunst, en van kunstenaars met elkaar. Daarom heeft ze ook Kunst Wageningen helpen opzetten, het jaarlijkse weekend waarbij kunstenaars uit de regio exposeren en werk verkopen in Junushoff. Hetzelfde beoogt ze nu met de terugkerende manifestatie Kunstwinkel Wat Wils, waarbij kunstenaars workshops geven in vrijstaande winkelpanden. Thea Vos is nu ook bezig een verbindend project op te zetten in een groot, leeg pand bij Duivendaal. Als de gemeente toestemming geeft het te betrekken, wil ze er met haar man en twee vrienden concerten, exposities en gezamenlijke maaltijden organiseren met inwoners van andere nationaliteiten.

Het volledige interview is te lezen op www.cultuurinwageningen.nl