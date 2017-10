Valerie Buijse wint schermtoernooi

MOERS - Valerie Buijse van schermvereniging La Prime uit Wageningen heeft zaterdag het sterk bezette internationale schermtoernooi in Moers (Duitsland) gewonnen. De Brendow Cup is een kwalificatietoernooi voor de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en daarmee een van de belangrijkste voor deze regio. In haar leeftijdscategorie (U13) bestond het deelnemersveld uit 18 schermsters afkomstig uit Duitsland, België en Nederland. Na de poule fase stond Valerie op de 6e plaats (3x winst; 2x verlies), maar in de daarop volgende vijf eliminaties versloeg ze haar tegenstanders stuk voor stuk met overtuigende cijfers (10-6; 10-4; 10-2; 10-6 en 10-3 in de finale). Een hele mooie overwinning, omdat alle toppers uit Noordrijn-Westfalen aanwezig waren. Valerie schermt met een floret, een van de drie wapens die de schermsport kent. Op basis van haar uitstekende presentaties in het afgelopen seizoen tijdens de Nederlandse kampioenschappen en meerdere internationale wedstrijden, heeft Topsport Gelderland Valerie nu voor het seizoen 2017-2018 de Regiostatus toegekend.