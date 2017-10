Heerlijk met mensen bezig te zijn

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Annette Kraaijeveld aan de beurt.

Naam: Annette Kraaijeveld.

Geboren: Op 7 januari 1969 in Schoorl.

Woonplaats: Wij wonen sinds 2003 in Wageningen. We vinden Wageningen een fijne stad om kinderen te laten opgroeien.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Getrouwd met Joost en samen hebben we twee zonen, Thijs en Cas.

Hobby's: Onder andere roeien bij Vada, wandelen in het Binnenveld, zingen bij Just4Fun en uitgaan in de stad.

Opleiding: Ik heb de lerarenopleiding richting wiskunde en handvaardigheid gedaan in Utrecht. Ook een gezellige studentenstad.

Huidige beroep: Begin dit jaar ben ik een eigen bedrijf begonnen, Met Annette. Ik bied thuishulp aan iedereen die dat wil.

Wat vind je leuk aan dit werk: Na een tijd werkloosheid is het heerlijk om weer met mensen bezig te zijn. En het is fijn om samen met de klant te bereiken waarvoor ik word ingehuurd.

Verder actief: Ik ben vrijwilligster bij het Odensehuis, een inloophuis voor mensen met beginnende dementie. Dat doe ik met zeer veel plezier. Door mijn werk daar is Met Annette ontstaan.

Stamcafé: Ik zit met een vriendin wel eens bij de Vlaamsche Reus, elke keer weer een ander donker biertje proberen.

Favoriete club: Roeivereniging Vada, we hebben op woensdag een gezellige groep mensen.

Favoriete krant: De stad Wageningen pluis ik helemaal door, ik lees altijd wel iets wat ik niet wist. Verder koppen snellen online.

Favoriete CD/muziek: Vroeger was ik flink fan van David Bowie, dus die blijft altijd. Verder vind ik veel leuk, de laatste tijd vind ik Ricky Koole lekker om naar te luisteren en mee te zingen.

Guilty pleasure: Op de een of andere manier heb ik heel veel tassen. En mooie schaaltjes voor van alles, ik koop er nooit één, altijd twee.

Favoriete sport: Zelf roeien. Kijken: voetbal bij mijn oudste zoon en korfbal bij mijn jongste zoon.

Favoriete vakantieadres: Toch altijd weer Frankrijk, maar Engeland vind ik ook geweldig, alleen dat weer!

Slecht in: Nee zeggen. Ik oefen er wel heel hard in.

Goed in: Klaar staan voor anderen.

Hekel aan: Voorpiepen. We wachten bijna allemaal gewoon op onze beurt, dus jij ook.

Spijt van of over willen doen: Nergens van, dit is mijn leven en daarom ben ik wie ik ben.

Goede voornemens: Heb ik niet, ik probeer altijd m'n best te doen.

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Naar mijn zwager en schoonzus in Amerika, maar dat zijn we voorzichtig aan het plannen.

Lelijkste plekje in Wageningen: De Stadsbrink, die is de reden dat we overal in de omgeving huizen hebben gezocht behalve in Wageningen. Tot we dorst hadden en op de markt van Wageningen terecht kwamen. We waren meteen verkocht.

Mooiste plekje in Wageningen: Het uitzicht van het Odensehuis op de Rijn en het roeien op de Rijn. Zo mooi.

Estafettestokje gaat naar: Jouwert van Geene, een vriend die zo veel doet, volgens mij weet ik maar de helft en dat is al veel.