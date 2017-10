WAVV verliest van Orion

Door Gert Budding

WAGENINGEN - Het zag er aanvankelijk prima uit voor WAVV tegen het ongeslagen Orion. Mike Molenaar kwam na een half uur in kansrijke positie en tikte van dichtbij de 1-0 binnen. Uiteindelijk kreeg trainer Ronald Lieftink toch een nederlaag op zijn bordje.

WAVV staat momenteel op slechts twee punten. Met winst had WAVV aan kunnen sluiten bij de subtop in de zondag tweede klasse. Er werd zondag fris gespeeld door beide ploegen. Kevin van Woerkom en Mike Molenaar knokten voor elke bal. Geholpen door fysieke en mentale weerbaarheid. Nadat WAVV door Mike Molenaar op voorsprong was gekomen kwam Orion steeds nadrukkelijker in het stuk voor. De achterhoede van de Wageningers kwam veelvuldig onder druk, maar hield vooralsnog het hoofd boven water.

Ronald Lieftink had zijn spelers prima geïnstrueerd, maar constateerde vervolgens toch een foutje in zijn defensie waardoor Orion vlak voor de pauze op gelijke hoogte kwam (1-1). Lieftink maakte tijdens de rust zijn spelers duidelijk dat er winstmogelijkheden waren, ondanks het sterke verweer van de bezoekers. Orion bleef vervolgens het doel van WAVV, dat vaak op eigen helft terug werd gedrongen, bestoken. Een schoonheidsfoutje leidde 1-2 in. Spits Idi Duraki was opnieuw succesvol.

Hierna kwam WAVV weer vastberaden voor de dag met enkele zeer fraaie kansen. Ritchie Sangi en Mike Molenaar vonden echter niet meer de juist richting. Marco van Rooijen kreeg twee keer geel waardoor WAVV met tien man verder moest.