Schakers boeken benauwde zege in Friesland

LEEUWARDEN - De schakers van de SV Wageningen hebben een benauwde zege geboekt bij Philidor Leeuwarden. Met enige hulp van de Friezen won Wageningen op het nippertje met 51/2-41/2. De score werd geopend door Bert Torn die Jan Hania tot een foutief offer verleidde. Ook Jan Timman gaf zijn tegenstander na een onnauwkeurigheid geen schijn van kans. Erwin Oorebeek had een offday, hij gooide al na 22 zetten de handdoek in de ring. Yochanan Afek had een passieve stelling. Maar toen zijn tegenstander niet voortvarend doorzette, wist Afek hem in de tijdnoodfase te foppen. Sander van Eijk liet zich juist in de luren leggen, hij werd plotsklaps geconfronteerd met mat of dame verlies. Een meevaller was de overwinning van Jeroen Franssen. In een lastige stelling vergaloppeerde de tegenstander zich. Ook David van Eekhout mocht niet mopperen dat hij de veilige remisehaven bereikte. Ondanks de ruime voorsprong maakten de Wageningers zich zorgen. Drie lastige eindspelen moesten nog één punt opleveren voor de matchwinst. Die kwam in zich toen de tegenstander van Arjen van Herwaarden remise aanbod in een kansrijke stelling. Van Herwaarden pakte de remise. Kees Stap vocht voor wat hij waard was. Twee paardoffers brachten de tegenstander van zijn stuk en Stap kon opgelucht de remise en de matchwinst bijschrijven. Dat Fred Jonker daarna zijn mindere eindspel nog verloor, kon de opgeluchte Wageningers niet meer deren.