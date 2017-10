Wageningen groeit uit haar voegen

WAGENINGEN - Vorige week maakte Kences een rapport openbaar met de studenten aantallen van afgelopen decennium. In veel steden stegen de aantallen van uitwonende studenten gedurende de periode van het academisch jaar 2008-2009 tot en met 2016-2017. Echter namen de aantallen in het afgelopen jaar af in het overgrote deel van de studentensteden, terwijl in Wageningen de groei stug doorzet. In dit decennium is het aantal uitwonende voltijdsstudenten in Wageningen met meer dan 57% gegroeid, terwijl in dezelfde periode dit totale aantal in heel Nederland slechts 15% steeg. De toekomst ziet er in Wageningen voller uit dan ooit. Kences voorspelt een groei van 31% van uitwonende studenten in Wageningen. Dit is de hoogste groei van alle universiteitssteden. Deze groei wordt in het bijzonder veroorzaakt door het stijgende aantal internationale studenten. In heel Nederland is een groei van internationale studenten te zien. In veel andere steden uit dit zich in dakloze internationale studenten, waarvan een deel vroegtijdig zijn of haar studie afbreekt. In Wageningen wordt er gelukkig beter gezorgd voor huisvesting van internationalen. Dit heeft echter tot gevolg dat ruim 30% van de Nederlandse eerstejaars studenten geen kamer heeft bij de aanvang van het academisch jaar. De voorzitter van de Student Alliance Wageningen (de lokale studenten vakbond) Giulia Homs beaamt dat de situatie steeds erger wordt. "Een groot aantal van de eerstejaars staat op de camping, moet elke dag uren lang in het OV op en neer reizen of slaapt de eerste maand bij vrienden op de bank", aldus Homs. Om deze ontwikkeling te kunnen accommoderen moet er nauw worden samengewerkt tussen de gemeente en de WUR.