In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Jouwert van Geene aan de beurt.

Naam: Jouwert van Geene.

Geboren: Op 21 december 1970 in Tilburg.

Woonplaats: Sinds 2008 wonen we in Wageningen na veel omzwervingen in Nederland en Afrika. Een fijne stad met veel internationale gasten en een prachtige omgeving.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Getrouwd met Nynke, met drie fantastische kinderen – Aukje (16), Sybren (14) en Rinske (13).

Vrije tijd: Ik speel graag gitaar en luister veel podcasts. In de vakanties verslind ik thrillers. En samen sciencefiction of 'who-done-its' kijken. Heerlijk.

Opleiding: Beleidswetenschappen en ontwikkelingsstudies in Nijmegen. Ook een fijne studentenstad…

Huidige beroep: Na 22 jaar in de ontwikkelingssamenwerking, werk ik sinds juni als adviseur leefbaarheid bij Spectrum in Arnhem. Ik noem mezelf een DroomDoener: iemand die helpt om een visie of droom te realiseren. Mijn passie zijn mensen en organisaties die de wereld mooier, beter en duurzamer willen maken. Ik werk in Gelderland met gemeenten, organisaties en inwoners en hun initiatieven.

Wat vind je leuk aan dit werk: Wat is er leuker dan met mensen werken aan hun dromen voor een betere straat, buurt, dorp of stad? Volg die energie!

Verder actief: Sinds een paar jaar ben ik actief in de wijk Noordwest, via de buurtapp Nextdoor en de bewonersvereniging. Ik hielp met de oprichting van een buurtpunt voor informele ontmoeting in de wijk waar ik ook regelmatig vrijwilligerswerk doe. Fijn om in de wijk bezig te zijn: omzien naar elkaar. We moeten van een 'ik' naar een 'wij' cultuur. Ik help ook mee bij Stadskamer THUIS Wageningen, echt een broedplaats voor initiatieven. In 2018 wil ik het idee van de 'Buurtcamping Wageningen' realiseren. Veel zin in.

Stamcafé: Onder de Linden. Mooi historisch plekje.

Favoriete club: Scouting Die Wiltgraeff. Geweldig om die kids bezig te zien, elkaar helpen, grenzen verleggen.

Favoriete krant: De Correspondent – hét medicijn tegen de waan van de dag.

Favoriete CD/muziek: Vroeger vooral Queen, maar onder invloed van de kinderen ook Twenty One Pilots en My Chemical Romance.

Favoriete sport: Doen: hardlopen. Kijken: Formule 1.

Favoriete vakantieadres: Camping Nieuw Formerum, Terschelling.

Slecht in: Nee zeggen.

Goed in: Met elkaar iets voor elkaar krijgen.

Hekel aan: Wél klagen maar niks doen.

Spijt van of over willen doen: Over doen: op vakantie met mijn moeder, vlak voor ze plotseling overleed.

Goede voornemens: Van vegetariër op weg naar nóg minder dierlijke producten…

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Gitarist zijn in een rock/punkband.

Lelijkste plekje in Wageningen: Kirpestein – gaan die studentenwoningen er komen?

Mooiste plekje in Wageningen: Hooilandplein in Noordwest, tijdens het jaarlijkse concert van onze harmonie.

Estafettestokje gaat naar: Marta Santos Paiva, die ik leerde kennen via THUIS Wageningen.

Omdat: Marta is geweldig positief en heeft Wageningen levendiger gemaakt, ondanks dat ze hier nog niet zo lang woont.