Jan Groenendijk niet in WK-finale dammen

TALLINN - Werd Jan Groenendijk het slachtoffer van zijn eigen temperament? Werkte op het wereldkampioenschap dammen in Tallinn zijn compromisloze speelstijl dit keer tegen hem? De harde werkelijkheid is in elk geval dat Jan Groenendijk niet tot de twaalf finalisten behoort. In zijn kwalificatiegroep was daarvoor een plaats bij de eerste vier vereist, maar de Wageningse student, die op het WK 2015 in Emmen op een haar na de titel miste en vorig jaar de match om de wereldtitel van Roel Boomstra verloor, eindigde met een score van 10 uit 9 slechts als zevende. En dat terwijl het zo lang zo goed ging.

Hij begon met een overwinning op de Oekraïense federale meester Vasyl Pikiniar en ook van de Afrikaanse grootmeester Leopold Kouogueu. Tussendoor remiseerde hij keurig met de Russische oud-wereldkampioen Alexander Georgiev. De puntendeling met de Rus Ivan Trofimov kwam zonder al te veel opwinding tot stand maar des te bloedstollender waren zijn partijen met Artem Ivanov en de nieuwe wereldtopper Martijn van IJzendoorn. Oekraïner Ivanov leek regelrecht op weg naar de winst maar zag het eindspel nog miraculeus remise lopen. Tegen Van IJzendoorn voltrok de volstrekt originele partij zich met wisselende kansen.

De pas 19-jarige Jan Groenendijk stond drie ronden voor het einde nog steeds op kop maar de hindernis in de zevende ronde werd hem fataal. Hij overspeelde zijn hand tegen Letse oud-wereldkampioen Guntis Valneris die eerst schijfwinst verzuimde maar daarna een niet te pareren doorbraak op touw zette.

Met nog twee partijen voor de boeg moest de WSDV-kopman nog minimaal één keer winnen om zich voor de finale te plaatsen. Tegen de Mongoliër Dul Erdenebileg lukte dat niet. Dan moest het in de laatste ronde maar tegen Alessio Scaggiante gebeuren. De verrassend sterke Italiaan bleef echter op de been waarna Groenendijk - inwendig - de Nederlandse taal met enkele geheel nieuwe uitdrukkingen verrijkte.

Op het WK vrouwen doet WSDV-ster Heike Verheul het prima. Halverwege prijkt de nationale vice-kampioene met een score van 8 uit 7 ongeslagen op de vijfde plaats met uitzicht op meer. Verheul wist als enige te winnen van de Wit-Russische Ksenia Nakhova. De remises met de Mongoolse Nyamjargal Munkhbaatar en vooral de Estse Merilii Jalg vielen enigszins tegen. De puntendeling met de nummers twee en drie, Olga Baltazhy (Oekraïne) en landgenote Vitalia Doumesh als mede met de Russiche Aygul Idrisova en de Wit-Russische Olga Fedorovich werden echter alle behaald tegen speelsters met een hogere rating.