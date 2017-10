Twee keer goud voor damjeugd Gelderland

WESEPE - Op de nationale jeugddamdag in Wesepe (Overijssel) hebben de Geldserse damteams twee gouden plakken veroverd. Bij de junioren/aspiranten liepen WSDV'er Machiel Weistra en zijn maatjes Thijs Vreugdenhil (Culemborg), Tom Rinner (Doetinchem) en Johan Top (Lunteren) in een dubbelrondige competitie met een score van 12 uit 6 slechts drie verliespunten op.

Ook de pupillen toonden zich ongenaakbaar. Zij wonnen eveneens al hun wedstrijden, waarvan vier keer met 10-0. Tegen concurrent Drenthe had in de laatste ronde een tactische opstelling succes: 6-4. Het sterrenteam bestond uit het Wageningse kwartet Marie Gabbert, Fernande de Graaf, Akosh Kardos en Ivar Smijers, aangevuld met de Nederlandse pupillenkampioen Simon Harmsma (Culemborg). Ivar Smijers ging tevens met de prijs voor de mooiste combinatie naar huis. Gelderland 2 deed mee om ervaring op te doen. Door een nipte overwinning op Noord-Holland kon de laatste plaats worden ontlopen.

