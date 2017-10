Achter een Wagenings gezicht: Frits Gieltjes

WAGENINGEN - Je kent ze wel. Het gezicht kom je regelmatig tegen en de naam ken je waarschijnlijk ook wel. Maar wie zit er achter dat gezicht? Wie is Frits Gieltjes?

Frits Gieltjes (1950, getrouwd met Marianne van Eijk, trots op zijn twee dochters, schoonzoon, vier kleinzoons) groeide de eerste vier jaren van zijn leven op als enig kind van vader Joop en moeder Frieda in een oude NMB-bus bovenaan de Buissteeg. Frits: "We hadden het niet breed. Mijn vader Joop werkte in de bouw en voetbalde bij Wageningen. Toen speelde hij al als gitarist in The Vada Rhythm Jiggers, een bekend dansorkest in die tijd. Moeder Frieda zorgde ervoor dat thuis alles goed liep". Bij zijn vriendje Babs maakte hij kennis met Calvé pindakaas; hij wilde sindsdien niets anders meer. Ook de geur uit de bakfiets van bakker van de Tas als die de Buissteeg omhoog kwam fietsen,was onvergetelijk lekker! Rond 1955 verhuisden de Gieltjes naar de Willem Hovystraat. "Daar speelde ik met vriendjes, we voetbalden, jatten appeltjes en speelden bij Bello onder aan de wissel". Met zijn grootouders had hij een hechte band. Hij groeide deels op bij opa en oma Zeevat en logeerde regelmatig in Leerdam bij opa en oma Gieltjes.

Frits: "Eén van de fijne herinneringen uit die tijd heb ik in 2006 verwerkt op mijn cd 'ReisTijd' in het gelijknamige nummer: '14 jaar, voor het eerst op reis met de sneltrein naar Berlijn. Buiten was het ijzig koud, achter het ijzeren gordijn. Het was spannend aan die verrekte grens en een Vopo die maar gluurt. Mij kon niets gebeuren met m'n oma in de buurt'. Hij ging naar de oude Piekschool. Het vervolgonderwijs werd een meerjaren plan: "Ik wilde vooral voetballen. De mooiste tijd was de amateurjeugdselectie bij Wageningen. Na de Alfred Nobelmavo en de Havo in Arnhem heb ik de HBO opleiding Maatschappelijk Werk afgerond.

Op de Nobelmavo leerde ik Marianne leren kennen. Ik moest in militaire dienst, we trouwden en leefden van mijn wedde, omdat Marianne thuis de huishouding deed na het overlijden van haar moeder". Na zijn militaire diensttijd werd hij maatschappelijk werker bij de gemeente Arnhem. Hij heeft er 42 jaar in diverse uitvoerende en leidinggevende functies gewerkt tot zijn pensionering in 2015. Frits was van de Beatles en de Puch, maatschappelijk betrokken, protesteerde mee tegen de Vietnamoorlog, de kruisraketten en de kerncentrale in Dodewaard en hij draagt de vakbond een warm hart toe. Met Marianne betrok hij hun eerste huisje in de Drouwlaan. In de Crocusstraat werden hun dochters Danny en Carmen geboren. Frits is altijd gek van muziek geweest. Hij kreeg vanaf zijn negende pianoles van Wouter Roseboom en leerde de eerste gitaargrepen van vader: "Moeder speelde prachtig klassiek piano. De mooiste muziektijd had ik met Hennie Boshoven , mijn muziekvriend voor het leven. Vele jaren speelden we samen in een band. Helaas is hij eind 2016 overleden.

Ook cabaret nam een flinke plek in. Zo ontmoette ik bij SKV inspirator Peter Doelman en mocht ik veel van zijn prachtige teksten van muziek voorzien. Hilarisch is de tekst die Peter schreef voor een feestje voor WAVV veteranen, waarin zoveel mogelijk 'scheldnamen' waren verwerkt. Helaas is Peter eind 2009 overleden". Hij vertelt verder: "Marianne is een telg uit de korfbaldynastie Van Eijk. Onze dochters gingen dus korfballen bij SSS. Zo werd SSS ook mijn cluppie! Een prachtige vereniging, waar ik voorzitter mocht zijn eind jaren 90". Frits is een fervent schaakliefhebber. Hij speelt wekelijks zijn partij bij de Wageningse Schaakvereniging. Hij besluit met: "Er is zóveel talent en sociaal vermogen bij onze jeugd, waar dan ook vandaan, dat ik vol vertrouwen naar de toekomst kijk!"

De muziek en Frits Gieltjes

Zijn eerste bandje in 64-65 heette Bie-In met een radioversterker als geluid. In 1968 The Blues Loving Group en 1972 cabaret met Peter Doelman en spelen met Hennie Boshoven , van Bergtrio tot Tuxedo (zo'n 30 jaar). Met de 'Jazzholes in 4' maakten ze in 2006 de cd 'ReisTijd'. Anno 2017 speelt Frits R&B met Ed en Bob Glasmacher en Alex (zoon van Hennie) in B3G, af en toe in een jazzcombo en op 'Woetstok'.