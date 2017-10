ONA zet in op duurzame energie

WAGENINGEN - Als eerste voetbalvereniging van Wageningen gaat ONA '53 verduurzamen met zonnepanelen en ledverlichting. Afgelopen week installeerde Sportief Opgewekt 72 zonnepanelen op het dak. Naast het op een schone manier opwekken van energie wil ONA '53 ook bewuster omgaan met het energieverbruik en stroom besparen. Daarom wordt alle reguliere verlichting binnen vervangen door ledverlichting en krijgen twee voetbalvelden led-veldverlichting.

Wethouder Han ter Maat kwam direct kijken: "Wij hebben in Wageningen hoge doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en dat is nodig! Tegelijkertijd weten we ook dat iedereen daaraan moet bijdragen, anders gaan we de doelstellingen niet halen. Juist daarom vond ik het zo bijzonder en zo mooi dat ONA met de aanschaf van de zonnepanelen daaraan ook bijdraagt en daarbij het goede voorbeeld geeft. Ik hoop dat vele andere sportverenigingen zullen volgen, ook omdat het echt 'uit kan'. Zo kunnen we allemaal stappen zetten in de verduurzaming van de gebouwen, terwijl het ook nog geld oplevert. Wie wil dat nu niet?"

Door de verduurzaming bespaart ONA '53 elk jaar ruim 31.000 kWh grijze stroom. Dit komt jaarlijks neer op zo'n 17.400 kg minder CO2-uitstoot in de lucht. Er zouden drie voetbalvelden vol flinke bomen nodig zijn om zoveel CO2 te compenseren.

