'Elkaars verhalen delen maakt van Wageningen een betrokken stad'

WAGENINGEN – Op 16 oktober speelt in Junushoff een van de bekendste jazz bassisten ter wereld: Richard Bona. Dat deze topmuzikant gedurende zijn tournee door West-Europa ook Wageningen aan doet, is geregeld door Stichting Jazz Wageningen. Al zeven jaar weet Jazz Wageningen de beste jazz musici naar Wageningen te halen. Aan de wieg van de stichting staan kunstenaar Robbert Kamphuis en bassist Jasper Somsen.

"Ik vind het belangrijk dat er in Wageningen dingen van betekenis gebeuren", verklaart Kamphuis. "We hebben hier natuurlijk geen zaal met 10.000 uitzinnige fans. Maar toch slagen we erin om wereldberoemde jazz musici hier te krijgen door hun optredens heel leuk te maken." Kamphuis zelf speelt piano en toetsen in een paar jazz bandjes. Behalve muzikant, is hij ook nog schilder, fotograaf, theatermaker, organisator, dwarsdenker, creatief workshopleider en nog meer – allround kunstenaar dus.

Graag zou Kamphuis een onafhankelijke, regionale krant of medium hebben voor kunst en cultuur. Deze zou de Wageningers op de hoogte moeten houden van wat hier allemaal gebeurt. "Er gebeurt hier zo ontzettend veel aan kunst en cultuur", licht hij toe. "Een onafhankelijk medium kan zorgen dat we meer van elkaar weten. Als we elkaars verhalen kennen, zullen we elkaar ook eerder helpen. Dat heb je nodig voor een betrokken samenleving." Om verhalen uit te wisselen organiseert hij deze herfst voor de 14e keer de Tafel van W (www.tafelvanw.nl). "Ik onderscheid vier groepen die weinig weet van elkaar hebben", vertelt hij. "Wetenschappers, ondernemers, creatieven en bestuurders. Die laat ik op bijzondere locaties met elkaar eten, terwijl er allerlei bijzondere dingen gebeuren. Na zo'n etentje, bel je elkaar toch eerder op om samen iets te gaan doen." Vorig jaar heeft Kamphuis een beeldje gemaakt: 'De Wageningse podiumnoodt'. Met dat beeldje wil hij het pleidooi van WageningenLive, Unitas en Popcultuur Wageningen ondersteunen voor een extra podium voor live-muziek in Wageningen. "We zouden graag zoiets hebben als Doornroosje in Nijmegen of Verkadefabriek in Den Bosch", schetst hij. "Als er genoeg Wageningers zijn die hier tijd en geld in willen steken, dan kan dit." Het volledig interview is te lezen op cultuurinwageningen.nl