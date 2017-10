Eetcafé H41 viert 35 jarig bestaan met optreden Captain Gumbo

WAGENINGEN - 35 Jaar geleden startte de uit Groningen gekomen Hans Boer in de oude houtzagerij van de familie Drost een eetcafé. De naam H41 was snel gevonden, de H van Herenstraat en het huisnummer 41, werd door de bouwvakkers al gebruikt als ze de sleutel moesten ophalen bij Hans om het pand in te komen.

Het begon met een barretje en een soort oefenruimte voor bandjes, al gauw kwam er een keukentje bij om iedereen van lekkere happen te voorzien.

22 Jaar geleden nadat Nico Jacobs zich had ingekocht bij Hans Boer, werd de toen nog niet in gebruik zijnde zolder verbouwd tot eetzaal en feestlocatie voor grote groepen. De keuken werd vergroot en grondig verbouwd om de grotere aantallen mensen beter aan te kunnen. Henko Zonnenberg die 17 jaar geleden de zaak weer overnam van Nico, huurde onlangs de ruimte van de oude fietsenwinkel (Recycle) aan.



Na een ingrijpende verbouwing werd de oude beneden ruimte bijna twee keer zo groot en zijn de gasten nu ook welkom op het schitterende binnentuinterras. Ook kwam er een tweede keuken in het pand. Vlak voor de laatste uitbreiding, dik vier jaar geleden, kocht Marc Hogeveen een deel van de aandelen en hij is nu mede eigenaar en uitvoerend directeur bij H41.

Henko Zonnenberg: "Er is in 35 jaar veel gebeurd binnen de muren van H41. Kinderen die vroeger met hun ouders zaten te eten, zitten hier nu met hun eigen kinderen. Veel mensen komen geregeld bij ons over de vloer en doen dit al jaren." Om dit jubileum niet in stilte voorbij te laten gaan, startte H41 begin dit jaar met een feestmenu: Het hele jaar door kunnen onze gasten genieten van een drie gangen menu voor twee personen voor 35 euro.

Zaterdag 14 oktober is het dan zover! Er is een groot feest georganiseerd en op veler verzoek komt Captain Gumbo weer optreden op het podium van het eetcafé! De band start om 22.30 uur en de toegang is natuurlijk gratis, wilt u daarvoor een lekker hapje eten dan is reserveren zeer aan te raden.

Kijk voor meer informatie op www.h41.nl