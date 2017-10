Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - In Wageningen is het onderzoek naar een betere bijstand van start gegaan. Dit werd vorige week gevierd in het Werkpunt in de Nude. Staatssecretaris Klijnsma kwam op bezoek en stadsdichter Martijn Adelmund droeg een gedicht voor. In Wageningen krijgen rond 800 mensen een bijstandsuitkering. Ruim driehonderd hebben zich inmiddels aangemeld voor het onderzoek. "Waarom we dit doen," aldus wethouder Dennis Gudden, "is dat iedereen zo goed mogelijk kan meedoen in de samenleving." De Wageningse VVD-fractie is geen voorstander. Niet alleen omdat het onderzoek extra geld kost, zij zijn overtuigd dat mensen hierdoor minder snel zullen gaan werken. Wethouders Dennis Gudden (D66) en staats-secretaris Klijnsma (PvdA) delen duidelijk een andere overtuiging: "Wij geloven in een positieve aanpak. Juist vanuit vertrouwen komen mensen tot de beste prestaties. Of dit klopt en welke aanpak het beste resultaat geeft, zal uit dit onderzoek moeten blijken." De bijstandsgerechtigden die zich hebben aangemeld zijn door onderzoekers van Universiteit Tilburg door lo-ting verdeeld in vier groepen: meer vrijheid, meer begeleiding, extra bijverdienen of geen verandering. De proef duurt twee jaar. Wageningen is de eerste die hiermee start. Vier andere gemeentes starten binnenkort. Maximaal mogen 25 gemeenten deelnemen. Een informatiefilmpje is te vinden via de link: goo.gl/53NT