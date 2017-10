WUR denkt na over toekomst Aula

WAGENINGEN - Geen promoties en inauguraties meer in de Aula aan de Generaal Foulkesweg? Die kans is groot, want WUR verplaatst deze activiteiten waarschijnlijk naar het nog te bouwen Dialogue Centre op de Campus. Daarmee eindigen de werkzaamheden van de universiteit in de stad en is alles geconcentreerd op de campus.

Het Dialogue Centre, gereed in 2019, komt tegenover het nog te bouwen onderkomen van Unilever. "De Aula voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd; de functionaliteit voldoet niet meer. Elke dag zijn er ongeveer vier promoties en er is maar één grote zaal. Die zit meestal niet vol. Grote evenementen passen er niet meer, omdat de toegang niet veilig genoeg is.

De Aula stamt uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Toen waren de eisen nog niet zo streng als nu", zegt Simon Vink, woordvoerder van de Raad van Bestuur van WUR. Wat er met de Aula gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het rijksmonument blijft bestaan.

Het Dialogue Centre zal ontmoetingen organiseren tussen studenten, docenten, ondernemers, politici, bestuurders en maatschappelijke organisaties. De architect komt met een aantal scenario's, waaruit er een gekozen wordt. De bouw start in 2018.

Ook zal het nieuwe centrum de druk op onderwijsruimten op de campus, die nu soms voor debatten en conferenties worden gebruikt, verminderen. "We kijken naar welke invulling we eraan kunnen geven. Zie hotel de Wereld, dat eigendom was van WUR en waar de invulling uitstekend is, zo willen we ook een passende invulling voor de Aula", aldus Vink.

Het Dialogue Centre gaat een centrale rol spelen op de Wageningen Campus. Hij vervolgt: "Dankzij het Ministerie van Economische Zaken kunnen wij gaan bouwen. We kijken al wat langer naar zo'n gelegenheid. Er komt een grote zaal voor een paar honderd mensen met daarnaast een aantal kleinere ruimtes en een geschikte cateringruimte. Bedrijven als Unilever en Friesland Campina kunnen ook van dit gebouw gebruik maken. Zo hebben we alles bij elkaar op de campus voor de studenten en de wetenschappers, alles dichtbij en alles volgens de eisen van deze tijd. De beste zet die we hebben gedaan is, dat we besloten in 2007 om hier naar toe te gaan. Toen begonnen we te groeien van 4400 naar 12.000 studenten en die groei gaat nog wel even door", aldus Simon Vink.