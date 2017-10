IJssalon Antonio zondag 15 oktober weer geopend

WAGENINGEN - Het is onverwacht warm voor de tijd van het jaar, nazomer in oktober! Voor IJssalon Antonio reden om weer even open te gaan. "We willen onze gasten met dit mooie weer niet voor een gesloten deur laten staan en gaan daarom zondag 15 oktober open", aldus Antonio.

Liefhebbers kunnen terecht bij de vestiging aan de Bevrijdingsstraat in Wageningen. De ijssalon zal geopend zijn van 12.00 tot 18.00 uur en zo lang de temperaturen aangenaam zijn. De laatste verkoopdag zal op de website van de ijssalon worden vermeld www.ijssalon-antonio.nl