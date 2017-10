Mireille Baart Nederlands Kampioen Marathon

AMSTERDAM - Mireille Baart is zondag Nederlands Kampioen op de Marathon geworden in een tijd van 2:44:21. Hiermee verbeterde de atlete van Pallas'67 haar persoonlijk record met maar liefst vijf minuten.

In het voorjaar liep Baart de Marathon van Rotterdam waar zij zich ten doel had gesteld haar persoonlijk record te verbeteren. Dat lukte op acht seconden na niet en daarom besloot de atlete dit najaar in Amsterdam opnieuw een poging te wagen. De marathon van Amsterdam is met ruim 15000 deelnemers de grootste marathon van Nederland. Start en finish bevinden zich in het Olympisch Stadion en het parcours voert onder andere onder het Rijksmuseum door en langs de Amstel. De Marathon van Amsterdam was dit jaar tevens het Nederlands Kampioenschap (NK) en een tweede doel van Baart was om op dit NK in de top drie te finishen.

Tijdens de marathon van Rotterdam had Baart last van de warmte, het was toen de eerste warme dag in het voorjaar. Ook moest ze voortdurend zoeken naar het juiste tempo en een groepje om bij aan te sluiten. De wisselende tempo's waren niet bevorderlijk voor een snelle tijd en daarom koos Baart ervoor om in Amsterdam met een haas lopen. Toptriatleet Diederik Scheltinga wilde deze taak graag op zich nemen.

Tot 30 km werd Baart goed op tempo gehaast, daarna moest ze op eigen kracht verder. "Ik wist het tempo vast te houden. Op 33 km passeerde ik Inge de Jong, die vooraf de favoriet was voor de nationale titel en tot op dat moment voorop liep. Dat gaf mij nieuwe energie en ik kon toen zelfs nog iets versnellen", vertelt Baart. Met een brede glimlach liep ze onder luid gejuich van de toeschouwers de laatste meters in het Olympisch Stadion naar de finish. In een tijd van 2:44:21 werd ze Nederlands Kampioen.

Net zoals in Rotterdam was het in Amsterdam ook een warme dag. Er werden meer deelnemers dan gemiddeld onwel. Last van de warmte heeft Baart deze keer niet gehad. "In het voorjaar hadden we net de koude winter achter de rug en was ik nog niet aan de warmte gewend. In de zomer heb ik veel getraind onder warme omstandigheden en daardoor was ik nu beter bestand tegen de vrij hoge temperatuur", legt ze uit.

Over nieuwe hardloopplannen voor de winterperiode moet de atlete nog nadenken. "Eerst maar goed herstellen en nog een tijd nagenieten van deze zege", aldus de gelukkige kampioen tot slot.