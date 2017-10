Nieuwe directeur Woningstichting

WAGENINGEN - De Raad van Commissarissen van de Woningstichting heeft per 1 januari 2018 Annelies Barnard benoemd tot haar nieuwe directeur-bestuurder. Tot 1 januari blijft Wilfried Stribos interim directeur-bestuurder.

Afgelopen maand maakten medewerkers van de Woningstichting al kennis met hun nieuwe directeur-bestuurder. Annelies Barnard is nu nog werkzaam als directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop.

Annelies Barnard is bekend met de corporatiesector en heeft al de nodige ervaring als directeur-bestuurder. Zij was ruim vier jaar directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop. Daarnaast werkte zij de afgelopen twintig jaar als organisatieadviseur in het maatschappelijk middenveld en heeft zij in diverse interim functies corporaties ondersteund bij reorganisatie- en organisatieontwikkelingsprojecten. Een rode draad in de werkwijze van Annelies Barnard is altijd de focus op de huurders én de organisatie in haar kracht zetten. Annelies is al bekend met Wageningen, ze woonde er vijf jaar vanwege haar studie aan de Universiteit. Ze is zelfs bekend met de Woningstichting waar ze in haar studietijd een bijbaantje had.

De komende maanden gaat Annelies al kennismaken met haar nieuwe collega's en relaties, zodat ze op 1 januari 2018 direct aan de slag kan. Annelies Barnard laat weten dat ze zin heeft in haar nieuwe functie bij de Woningstichting: "De komende periode ga ik graag in gesprek met alle betrokkenen om de uitdagingen van de Woningstichting scherp te krijgen. Voor mij is het van groot belang dat de Woningstichting haar missie 'Samen thuis in de buurt' waar maakt door altijd dicht bij haar huurders te staan en daadwerkelijk Samen met hen aan de slag te gaan. Daarnaast blijven de kwaliteit en de betaalbaarheid van de woningen vanzelfsprekend onze aandacht vragen."

Met Annelies heeft de Woningstichting een nieuwe voorvrouw, die met onze medewerkers, netwerkpartners én huurders aan de slag gaat met het realiseren van de missie: Samen thuis in de buurt!