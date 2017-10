Oma Sylvia zwemt 's nachts voor kinderen

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN/BENNEKOM - Oma Sylvia de Zoete is van plan om kilometers te zwemmen in de nacht van 28 op 29 oktober. Dan is namelijk in zwembad de Bongerd de Spieren voor Spieren Wintertijd Challenge. Sylvia de Zoete (66) uit Bennekom deed in 2013, 2014 en vorig jaar ook al mee. Het hele jaar zamelt ze al geld in. Haar doel is om 4.000 euro op te halen. Ze is al over de helft. Sylvia: "Wij hebben acht gezonde kleinkinderen. In het ziekenhuis in Utrecht heb ik kinderen gezien met een spierziekte. Daar wil ik mij helemaal voor in zetten." Als de klok teruggaat van zomertijd naar wintertijd sporten mensen op meer dan 100 locaties om geld in te zamelen voor Spieren voor Spieren, ook in de Bongerd. Sanne van Ginkel: "We hopen het record van vorig jaar te verbreken. Mensen kunnen banenzwemmen in het wedstrijdbad of aquasppinning op een fiets in het ondiepe bad. Tenminste, bij voldoende deelnemers, dus geef u op!" In 2016 kwamen ruim duizend deelnemers 's nachts hun bed uit om te sporten. In totaal is er toen 201.276 euro opgehaald. Dit jaar gaat de opbrengst naar de uitbreiding van het Spieren voor Spieren Kindercentrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Daar kunnen kinderen met verdenking van een spierziekte en hun ouders op één dag alle onderzoeken en zorgverleners langs, waardoor ze minder lang in onzekerheid zijn en veel eerder een behandelplan krijgen. Dit traject kon voorheen jaren duren.