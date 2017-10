Wageningen te gast bij PSV in Philips stadion

Door Gert Budding



WAGENINGEN - Donderdag 21 december is het veertig jaar geleden dat FC Wageningen een klapper van formaat maakte door PSV in Eindhoven te verslaan met 1-6. Voor een aantal trouwe FC Wageningen volgers aanleiding om die gedenkwaardige dag een vervolg te geven.



"Ik was acht jaar en tegen PSV was het mijn eerste uitwedstrijd met FC Wageningen", vertelt Cor van den Hurk nog lichtelijk opgewonden. Elk dinsdagmorgen komt een groep trouwe supporters en ook oud-spelers naar de Berg voor een gezellig onder onsje. "We halen herinneringen op, maar we verrichte ook onderhoudswerkzaamheden. Toen kwam het idee om contact te leggen met PSV." Dat ging vlot, Harold van Kooten werd de contactman. "De Eindhovense club reageerde enthousiast, we zijn uitgenodigd en gaan in december met een bus naar de wedstrijd PSV tegen Vitesse. Dan zullen we wel voor PSV zijn", lacht Cor van den Hurk. "Er wordt geen wedstrijd gespeeld tussen oud PSV en FC Wageningen. Het is een ontmoeting, uiteraard zullen er herinneringen worden opgehaald." Voordat het gezelschap naar Eindhoven vertrekt, wordt er gezamenlijk een hapje gegeten op de Berg. "Daar zullen Peter van der Ley en trainer Frans Körver niet bij zijn, die gaan rechtstreeks want zij komen uit de buurt van Eindhoven. De toegangskaarten zijn door PSV beschikbaar gesteld."