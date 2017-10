Matser deelt 125 jaar ervaring

WAGENINGEN - Woonwinkel Matser bestaat 125 jaar en viert dit met heel veel design events in het Matsercafé. "We zijn geen meubelverkopers", leggen Jan en Ariënne Matser uit, "we helpen de klanten om een eigen persoonlijk interieur samen te stellen dat bij hen past en waarin ze zich thuis voelen."

De twee interieurspecialisten weten waarover ze praten. Ze vormen de vierde generatie binnen het Wageningse familiebedrijf Matser. Jan zit nu 30 jaar in het vak, zijn zus Ariënne werkt al 25 jaar als interieurarchitect. Maar eigenlijk is woninginrichting hen van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Als kinderen woonden ze boven de winkel en in vakanties bezocht het gezin meubelfabrikanten in Denemarken en Italië. Je kunt wel stellen dat Jan en Ariënne 125 jaar aan kennis en ervaring met zich meedragen. En dat willen ze heel graag met anderen delen.



"Het is goed dat mensen kennis nemen van alles wat er mogelijk is op het gebied van interieur", zeggen de twee. "Daarnaast is het gewoon ook heel erg leuk om te vertellen over ons ontzettend mooie en leuke vak! Daarom organiseren we de komende tijd verschillende design events."

De eerste enthousiaste cursisten hebben ze al ontvangen in het Matsercafé. "De belangstelling is groot", vertelt Ariënne, die tijdens het event uitleg gaf over de rol van verlichting in interieurs. "De cursus die we via de volksuniversiteit geven is al volgeboekt, maar voor de events zijn nog plaatsen vrij. Mensen kunnen zich gratis opgeven via onze website. We houden bijeenkomsten over textiel, kleur en licht. En op 15 november nodigen we kleurenspecialist Anne van der Zwaag uit."



Mensen uit de wijde omtrek weten de weg naar de zaak in Wageningen te vinden. Maar ook uit de rest van het land trekt Matser klanten. "Onze collectie Deense meubels is uniek voor Nederland", vertelt Jan. "Het zijn kwaliteitsproducten van bekende ontwerpers, met de hand gemaakt. Maar er is in onze ruime showroom ook Italiaans en Nederlands design te vinden, evenals een uitgebreide collectie gordijnstoffen, karpetten en behang. Tegenwoordig is retrodesign helemaal in. Wij hebben hier nog de originele ontwerpen.

Door onze ervaring kunnen we inschatten welke kleuren en materialen het best ergens passen. Daarbij letten we op lichtinval en indeling van de ruimte." Jan en Ariënne Matser helpen met hun team graag bij het realiseren van een persoonlijk uniek interieur.

Voor het feestprogramma en gratis opgave voor een event: www.matser.nl