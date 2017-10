WAGENINGEN - Heerenstraat Theater biedt de Wageningse burger een breed palet aan filmgenres aan. Het onafhankelijke filmtheater is nog een van de weinige commerciële bioscopen in Nederland die geen onderdeel is van een keten, en die nog in de binnenstad is gevestigd. "En dat is hartstikke goed", zegt medewerker Tom de Bont. "Een bioscoop vergroot de levendigheid in de binnenstad. Wij bieden mensen ook echt avondjes uit. We zorgen voor lekkere stoelen, kwaliteitsbier, speciale theeën, en met restaurant Sa Lolla hebben we geregeld dat onze bezoekers ook een pizza kunnen eten."

De Bont zou graag het centrum nog bruisender maken, zodat het ook meer studenten trekt. Studenten zijn niet meer zo makkelijk te bereiken, sinds ze op de campus wonen en werken. "We zouden hiertoe meer met elkaar kunnen samenwerken", schetst hij. "Nu opereren veel organisaties nog vaak als eilandjes. Ik denk dan: ga met elkaar om de tafel."

Zelf ontwikkelde Heerenstraat Theater samen met de bibliotheek een lesprogramma voor lagere scholen: de leerlingen leren een gedicht om te zetten in een animatiefilmpje. Met Junushoff biedt het gecombineerde kaartjes aan voor opera's en ballet - koop je een kaartje voor ballet in het theater, dan kun je met korting naar ballet op het scherm, of andersom. Nieuw is dat het Heerenstraat Theater steeds vaker bijzondere culturele gebeurtenissen live op filmdoek vertoont. "Bioscoopschermen worden letterlijk vensters op de wereld", schetst De Bont. "We vertonen nu live opera's, live balletten en popconcerten. Toen we deze zomer het concert van voormalig Pink Floyd zanger David Gilmour in Pompei uitzonden, hadden we drie zalen tegelijkertijd vol." Ook vertoont het Heerenstraat Theater documentaires van musea. Bijvoorbeeld op 26 oktober vertoont het een tentoonstellingsfilm van het British Museum over de Japanse schilder Hokusai. Het filmtheater speelt nu dus ook in andere kunstvormen dan film een rol. De Bont: "Het is voor Wageningen ogenschijnlijk heel normaal dat het met 38.000 inwoners zo'n hoog niveau qua culturele voorzieningen heeft. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we hier én een mooie schouwburg hebben én een mooi filmtheater. Dat moeten we koesteren."