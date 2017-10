'Wageningen: vijftien jaar episch centrum van de blues'

Door Jan Woldberg

WAGENINGEN - Begin 2002 was de aftrap van Bluesclub XXL. Vijftien later is de club een toonaangevende club in Nederland met maar liefst 400 leden. De mannen achter dit succes zijn Jaap Meurs en Ben van Zwaluw.

Meurs: "Met buurjongen en bluesmakker Ben van Zwaluw bezocht ik blues concerten en festivals en we troffen daar steeds liefhebbers aan uit Wageningen, Ede en Veenendaal. Toen is het idee geboren om in Wageningen een blues podium te realiseren. We vonden de geschikte zaal in café XL die er wel brood in zag.

De eerste bands kwamen binnen via het platenlabel CRS, zij zagen een mogelijkheid om zo hun artiesten te programmeren. Deze samenwerking hield geen stand en de club besloot zelf te programmeren met Amerikaanse topacts en de Nederlandse blues elite. "Wij zijn toen letterlijk de boer op gegaan naar het Amerikaanse King Biscuit festival in Helena. We shoppen bij de bands en leggen contacten.

Met Ben maak ik een verlanglijstje en wij houden de tourschema's van de bands in de gaten. Op deze manier is het ons gelukt om steeds een gevarieerd blues programma te brengen. Als muzikant kijk ik naar de beleving en bezieling van een band. In Helena zag ik Mrs. Sippy Blues en ik was zwaar onder de indruk en had de tranen in mijn ogen. Naar dat soort bands zijn wij altijd op zoek. Ben kijkt of het financieel kan. Bij de Bluesclub is iedereen vrijwilliger, van de dames bij de entree tot de mannen van het geluid." Meurs: "Op dit moment hebben de vijftigers de overhand bij de club, maar daar gaan we wat aan doen. Simon Vink, van de Wageningse studentenraad gaat 100 lidmaatschapskaarten kopen om studenten in aanraking te brengen met de blues. Doorstroming is hard nodig want anders is er over twintig jaar geen Bluesclub meer." Zondag 22 november is de Amerikaanse top gitarist Khalif Wailin te gast. Khalif speelde op alle toonaangevende festivals en hoort bij de nieuwe generatie Chicago-blues, artiesten die stijlen mengt en het experiment niet uit de weg gaat. De club zit nu voor het tweede seizoen in de Patio (Vadering 7), die op de concertmiddagen wordt omgetoverd tot een sfeervol Bluespodium. Het concert gaat om 15.15 uur van start.

Kijk voor meer informatie op www.bluesclub-xxl.nl.