Ik wil vloeiend Nederlands spreken

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Marta Santos Paiva aan de beurt.

Naam: Marta Santos Paiva.

Geboren: Op 29 juli 1988, in de kleine stad Rio Maior in Portugal.

Woonplaats: Ik woon sinds twee jaar in Wageningen. Het was 'Love at first sight!' Het is er zo gezellig!

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Ik ben twee jaar getrouwd met Paulo. Hij is de liefde van mijn leven! We zijn samen sinds de universiteit, tien jaar geleden! Nu verwachten we ons eerste kind! Spannend!

Hobby's: Ik houd van koken en kleding naaien. Ik vind het ook prachtig om te fietsen en in de moestuin te werken! Ik weet niet zeker of Nederlands leren ook een hobby is.

Opleiding: Ik heb een master diploma in biologische technologie behaald in Portugal.

Huidige beroep: Sinds kort ben ik Operationsmanager bij ClearDetections in Wageningen. Een biotechnologiebedrijf met DNA diagnostische kits voor de landbouw.

Wat vind je leuk aan dit werk: Ik vind het leuk om hightech oplossingen met moleculaire biologie te gebruiken om het dagelijks leven van de boeren wereldwijd te verbeteren! Het is een zeer uitdagende en bevredigende baan!

Verder actief: Ik ben een vrijwilliger bij THUIS Wageningen. Ik doe daar verschillende dingen. Maar ik heb daar vooral leuke mensen ontmoet en dat helpt me thuis te voelen in Wageningen!

Stamcafé: De zaaier en Onder de Linden. Voor een lekker biertje met mijn vrienden!

Favoriete krant: Dutchnews.nl omdat het in Engels is en dan begrijp ik het!

Favoriete CD/muziek: Nu is het 'In return' van Odesza, maar morgen kan het heel anders zijn! Ik houd altijd van muziek, maar het is afhankelijk van mijn humeur.

Favoriete sport: Ik vind yoga leuk; het is goed voor rust in je hoofd.

Favoriete vakantieadres: Dat is moeilijk! Ik hou ervan om andere culturen te leren kennen! De mensen, de plekken, de cultuur, het eten, maar Portugal is mijn land dus ik ga vaak terug naar mijn familie en vrienden.

Slecht in: Handwerken! Ik heb het geprobeerd, maar ik ben er niet zo goed in!

Goed in: Organiseren, plannen en problemen oplossen. Ik ben echt praktisch ingesteld.

Hekel aan: Ik ben ongeduldig, ik houd er niet van om te wachten voor dingen.

Spijt van of over willen doen: Ik wil vloeiend Nederlands spreken. Paulo en ik willen leren wie de Nederlanders zijn en wat zij doen en echt bij de Nederlandse gemeenschap horen. We kunnen het beste van beide landen gebruiken. Onze vrienden zeggen: jullie zijn al half Portugees en half Nederlands!

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Ik wil naar Peru op vakantie gaan.

Mooiste plekje in Wageningen: De markt! Misschien is het niet het mooiste plekje in Wageningen, maar ik vind het de leukste plek! Zaterdagochtend bij goed weer naar de markt gaan, is het beste! Maar ook de Grift, tussen Veenendaal en de Rijn in Rhenen, is mooi tijdens de zomer om lekker te fietsen! Dit zijn de plekjes die ik vrienden laat zien als ze op bezoek komen.

Estafettestokje gaat naar: Suzanne de La Fontaine, ook een heel actieve vrijwilliger van THUIS.

Omdat: Zij is een heel actief persoon in Wageningen met mooie idealen!